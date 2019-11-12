«خارجية الوفاق» تصدر كتاب «تاريخ الدبلوماسية الليبية»

غلاف كتاب «تاريخ الدبلوماسية الليبية» (خارجية الوفاق)

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، كتابا بعنوان «تاريخ الدبلوماسية الليبية 1551 – 1951» من تأليف الأستاذ الدكتور محمود أحمد الدويك، في محاولة لتأريخ العمل السياسي الدبلوماسي في ليبيا لأربعة قرون.

وتناول الكتاب -الذي جاء في 592 صفحة وعشرة فصول باللغة العربية- العلاقات الدولية والدبلوماسية منذ نشأتها وتطورها في هذا الأقليم المتميز والمطل على البحر الأبيض المتوسط وبموقع جغرافي إستراتيجي هام، حسب بيان نشرته الخارجية، الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

واعتبرت الوزارة، أن الكتاب «إضافة معرفية وثقافية للقارئ، كونه يتناول مراحل مهمة من السياسات الليبية في مرحل عدة شكلت فيما بعد سياسة الدولة الليبية الحاضرة».

وجرى طباعة 3000 آلاف نسخة من الكتاب، وسيتم توزيعه على بعض المكتبات والجهات الحكومية والدور الثقافة وبعض السفارات الليبية في الخارج، حسب البيان.