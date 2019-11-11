بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. (الإنترنت)

قال بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، الوضع في ليبيا، و«أيدا خلال حديثهما الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال القتالية هناك»، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف البيان أن الرئيس فلاديمير بوتين أشاد خلال حديثه مع المستشارة أنيجلا ميركل «بجهود الوساطة الألمانية الرامية إلى استئناف الحوار الليبي وإشراك المجتمع الدولي بنشاط أكبر في البحث عن حل سلمي للمشكلة».

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية برلين في الأيام المقبلة مؤتمرا دوليا حول ليبيا بهدف توحيد المواقف الدولية حول الأزمة وحشد الدعم من أجل إنهاء القتال وحث الأطراف المحلية على العودة للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين وميركل ناقشا أيضا الوضع في سوريا وركزا على أهمية حل المشكلات الإنسانية هناك بما في ذلك ضمان عودة اللاجئين. واتفقا على الحفاظ على مزيد من الاتصالات على مستويات مختلفة.