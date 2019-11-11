انطلاق فاعليات مهرجان الصحراء الكبرى لموسم الخريف في سبها

حفل انطلاق فعاليات مهرجان الصحراء الكبرى لموسم الخريف في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت بمدينة سبها، اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان الصحراء الكبرى لموسم الخريف والذي يقام تحت شعار «دعوة للسلم والتعايش السلمي بمكونات الشعب الليبي» بحضور رئيس مجلس أعيان ليبيا، محمد الهوش ومديرة مكتب الثقافة والمجتمع المدني بالمدينة حميدة لملوم وعدد من أعيان قبائل الطوراق والتبو.

وقال أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان لـ«بوابة الوسط» إن المهرجان يهدف لجمع مكونات المجتمع الليبي من أجل إرساء قواعد السلم الاجتماعي وزيادة ربط أواصر العلاقة بينهم ونبذ الخلاف وخطاب الكراهية وإرسال لوحة فسيفساء إلى الليبيين والعالم أننا نحب السلم والعيش بسلام وإظهار التراث الشعبي للمكونات الاجتماعية فى مكان واحد وإظهار ثقافة الليبيين الأصيلة التي من حقهم أن يفتخروا بها بين الشعوب.

وأضافت رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، سعاد إبراهيم لـ«بوابة الوسط» أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية وتتضمن برامجه معرضا للمقتنيات والأكلات الشعبية للمكونات الاجتماعية إلى جانب فقرات غنائية ومعرض للرسم وسهرات فنية وندوات حول التعايش السلمي وعروض لزي الطوارق والتبو والعرب.