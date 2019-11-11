المجلس الرئاسي يكلف عماري زايد بمهام وزير التعليم مؤقتا
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 06:36 مساء
قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تكليف عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم مؤقتا، إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين وزارتي التعليم والتعليم العالي المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019.
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