في عملية استمرت 6 أيام... انتشال جثة طفل مفقود من داخل بئر في تاجوراء

انتشال جثمان الطفل المفقود من البئر الواقع في تاجوراء. (هيئة السلامة الوطنية)

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة السلامة الوطنية في كل من طرابلس وتاجوراء من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من داخل إحدى الآبار في منطقة تاجوراء شرق العاصمة، وفق ما أعلنته هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وقالت هيئة السلامة الوطنية إن عملية انتشال جثة الطفل من البئر استغرقت 6 أيام عمل متواصل منذ أن تلقت بلاغا بوجود الجثة في داخل البئر في الرابع من نوفمبر الجاري إلى أن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشاله في التاسع من نوفمبر.

وذكرت هيئة السلامة الوطنية أن الطفل كان مفقودا وأن أهله تقدموا ببلاغ بشأنه إلى الجهات المختصة يوم 21 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عملية انتشال الجثة شاركت فيها فرق الإنقاد بهيئة السلامة الوطنية بطرابلس وتاجوراء ومديرية الأمن والغرفة الأمنية المشتركة وأهالي تاجوراء وجهاز الإسعاف والطواريء في طرابلس.