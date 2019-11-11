السراج يناقش الخطة التشغيلية والمشاريع المتوقفة لشركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 05:36 مساء
اجتماع السراج مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الإثنين، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة، بحضور مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة محمد ماشينة، ومحمد الفلاح، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على تقرير عن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المتوقفة، حيث ناقش مع مسؤولي الشركة التدابير اللازمة لدفع الشركات المنفذة للعودة لاستكمالها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة الخطة التشغيلية للشركة العامة للكهرباء وسبل تسريع وتيرة العمل، وحلحلة ما تواجهه الشركة من مصاعب.

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