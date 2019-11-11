السراج يبحث ملف الاستثمارات الليبية في الخارج وسبل تطويرها وحمايتها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 04:41 مساء
اجتماع السراج ورئيسا المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية. (المكتب الإعلامي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس اجتماعين منفصلين مع كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مصطفى الخطاب والمدير العام للشركة سالم حنيش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع الأول جمع السراج مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود وجرى خلاله مناقشة استراتيجية المؤسسة بشأن الحوكمة وإعداد التقارير وإقفال الميزانيات وتحسين العملية التشغيلية والرقابة الداخلية التي بدأتها.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع تطرق أيضا غلى مناقشة الخطوات التي اتخذتها المؤسسة الليبية للاستثمار فيما يخص الإشراف على القضايا القانونية واستراتيجية المؤسسة بشأن حماية الأصول.

وعن الاجتماع الثاني، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج ناقش خلاله مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مصطفى الخطاب والمدير العام للشركة سالم حنيش، ملف الاستثمارات الليبية في الخارج.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وتطرق إلى آليات متابعة استثمارات الشركة وسبل تطويرها، كما أحيط السراج بأهم ما تم إنجازه والوضع الحالي للاستثمارات في الخارج وأبدى ملاحظاته بالخصوص.

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