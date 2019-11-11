استقرار العملات الرئيسية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 02:23 مساء

حافظت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية على استقرارها مقابل الدينار في تداولات اليوم الإثنين.

وتراجعت العملة الأميركية على نحو طفيف إلى 4.03 دينار مقابل 4.04 دينار الأحد بفارق قرش واحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويبلغ الفارق بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية 2.63 دينار، إذ سجل السعر الرسمي 1.40 قرشا حسب النشرة الرسمية للمصرف المركزي.

وفي السوق الموازية استقر سعر صرف اليورو عند 4.42 دينار، والجنيه الإسترليني على مستوى 5.14 دينار. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.70 دينار، والدينار التونسي عند 1.42 دينار.

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