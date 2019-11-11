تراجع الدولار وصعود الإسترليني بالسوق الرسمية

تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق 0.0003 دينار، مسجلة 1.4073 دينار مقابل 1.4076 دينار الأحد، حسب النشرة الرسمية للمصرف المركزي.

لكن الجنيه الإسترليني صعد إلى 1.8009 مقارنة بـ 1.7983 دينار الأحد بفارق 0.0026 دينار. كذلك ارتفع اليورو بفارق 0.0003 مسجلًا 1.5512 مقابل 1.5509 دينار الأحد.

وفي عملات دول الجوار، تراجع الدينار التونسي بفارق 0.002 دينار، مسجلًا 0.4938 مقابل 0.494 دينار ليبي، في حين واصل الدينار الجزائري استقراره عند مستوى 0.117 دينار.

على صعيد العملات الآسيوية، واصل الين الياباني استقراره مقابل الدينار عند مستوى 1.29 دينار، بينما صعد الإيوان الصيني بفارق 0.0005 دينار، مسجلا 0.2008 دينار مقارنة بـ0.2013 دينار أمس.

وسجلت العملات الخليجية تراجعا، إذ هبط الريال السعودي إلى 0.3752 دينار مقابل 0.3753 دينار الأحد، بفارق 0.0001 دينار، كذلك انخفض الدرهم الإماراتي إلى 0.3831 دينار مقابل 0.3832 دينار بفارق 0.0001. أما الليرة التركية، فقد انخفضت بفارق 0.0003، لتسجل 0.2438 مقابل 0.2441 دينار أمس.