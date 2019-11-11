«أجوكو» تجري تجربة لخطة مواجهة الانسكابات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 11:18 صباحا
أحد الأطقم الفنية بـ«أجوكو» يجري تجربة لمواجهة الانسكابات النفطية، 10 نوفمبر 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، إجراء أحد أطقمها الفنية تجربة لخطة مواجهة الانسكابات النفطية.

ونفذ قسم السلامة بمرسى الحريقة النفطي التجربة بصورة صحيحة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وجاءت هذه التجربة بناء على تعليمات مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بإدارة التسربات البحرية؛ لتدارك ومواجهة أية مخاطر قد تحدث أثناء العمل.

وفي سياق آخر، عقد رئيس لجنة إدارة الشركة، محمد بن شتوان، اجتماعًا في مكتبه بخصوص تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال زيادة القدرة الإنتاجية بالشركة، بحضور متابعي هذه البرامج بالإدارات المختصة.

وشهد الاجتماع عرض النشاط المتعلق ببرامج زيادة القدرة الإنتاجية، ومتابعتها حسب النماذج المعدة بهذا الخصوص؛ لضمان المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه البرامج.

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