«خارجية الوفاق» تتعهد بمساعدة سفارة بوركينا فاسو خلال الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 08:23 صباحا
سيالة وسفير بوركينا فاسو. (وزارة الخارجية)

أكد وزيرالخارجية المفوض، محمد الطاهر سيالة، أن الجهات الليبية المختصة ستقدم كافة المساعدات التي تطلبها سفارة بوركينا فاسو لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال سيالة، الأحد، سفير بوركينا فاسو المعتمد لدى ليبيا، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأكد السفير أن السفارة البوركينية تواصل عملها من داخل العاصمة طرابلس ولم تغادرها وتمارس أعمالها بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن السفارة البوركينية في طرابلس ستكون مركزا أساسيا في الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل، وقد باشرت السفارة الترتيبات اللازمة التي تمكن البوركينيين المتواجدين على الأراضي الليبية من المشاركة في هذه الانتخابات.

ووصل أعضاء من اللجنة المركزية للانتخابات منذ عدة أيام للبدء في الترتيبات استعدادا لإجراء الانتخابات؛ وسيتوالى وصول أعضاء آخرين في إطار الاستعداد لهذه الانتخابات بما في ذلك حصر المواطنين البوركينيين المتواجدين على كامل التراب الليبي ليتمكنوا من أداء واجبهم الانتخابي، وفق السفير.

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