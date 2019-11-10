بالصور.. بدء تدشين مطبات صناعية في شوارع إجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 11:33 مساء

بدأت صباح اليوم، عمليات وضع المطبات الصناعية بالشوارع الرئيسية في بلدية أجدابيا من خلال شركة الدروب.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي ببلدية إجدابيا، أن وضع المطبات اليوم شمل شارع الوفاق، فيما من المقرر الانتقال إلى طريق بنغازي وشارع الإمام سحنون خلال الأيام المقبلة.

وتابع المكتب، أن المطبات تم إنشاؤها بناء علي المواصفات الطبية وبعرض متر وأربعين وارتفاع عشرة سنتيمتر، الأمر الذي يجعلها سلسلة وسهلة علي المركبات الآلية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ علي سلامة أرواح المواطنين ولضبط سرعة المركبات الآلية في الشوارع الحيوية

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