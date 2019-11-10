ضبط تاجر مخدرات هارب من تسع سنوات سجن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 09:30 مساء
مخدرات وأحراز متهم بالتجارة في الحشيش في بنغازي, 10 نوفمبر 2019 (مديرية أمن بنغازي)

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص يتاجر في المواد المُخدرة (حشيش)، من أمام منزله بمنطقة الماجوري.

ووفق بيان للبلدية اليوم، تم تكليف مجموعة عمل من رئيس القسم، للبحث والتحري وجمع المزيد من المعلومات عن المتهم، والتي كشفت أنه يقوم بجلب المخدرات نوع الحشيش، بواسطة مركبته ويقوم بالاتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله بمنطقة الماجوري، «على الفور تم إعداد كمين بعد أن تم مشاهدته يتاجر أمام منزله في المخدرات، إذ تم ضبطه متلبساً وهو على متن مركبته وبحوزته علبة بلاستيك بها مادة بنية اللون يشتبه أن تكون حشيش، وعددها 24 قطعة».

وأوضح البيان أن المتهم حاول الهروب وترك مركبته لكن تم ضبطه إلى القسم وبالاستدلال معه، اعترف أنه يقوم بجلب المخدرات مستعملاً مركبته، كما انه يقوم بالاتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله منذ فترة بعيدة.

واعترف المتهم بأنه محكوم غيابي لمدة تسع سنوات ولديه قضية هروب من السجن منذ عام 2011، كما اعترف بأنه يقوم باستجلاب المخدرات من عدة أشخاص كشف عنهم، فيما تمت إحالته للنيابة المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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