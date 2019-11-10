50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم

وفد البرلمان الليبي في زيارة للبرلمان المصري بالقاهرة, 19 أكتوبر 2019 (البرلمان الليبي)

أنهى 50 عضوا من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا عقدوه في مدينة الحمامات التونسية، استمر يومين.

وقال مصدر حضر الاجتماع لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع كان على غرار الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 أكتوبر الماضي فى مصر، بهدف تقريب الآراء بين كافة الأعضاء باتجاه التئام المجلس بكامل أعضائه.

وأضاف المصدر أن المشاركين في اجتماع الحمامات بتونس رحبوا بأن تكون مدينة غات مقرا لاجتماع المجلس مكتملا.

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كان أعضاء من مجلس النواب توصلوا خلال اجتماعهم في القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر لعدة قرارات تهدف لحل الأزمة الليبية، أهمها تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.

وأكد النواب المجتمعون في القاهرة، في بيان أصدروه نهاية الاجتماع، ترحيبهم بكل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية، لكنهم رفضوا أي تجاوز لمجلس النواب، والمحاولة لوضع حلول تستند على معايير أخرى، «كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعية».

ونبه النواب المشاركون في اجتماعات القاهرة إلى أن أي محاولات للزجِ بالسلطة القضائية، في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خلل كبير بمبدأ الفصل بين السلطات.