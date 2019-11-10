ميناء بنغازي يستقبل 41 حاوية سيارات و5400 طن شعير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 07:26 مساء

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات (لينا أف)، الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي لشركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 167 حاوية محملة بسلع وبضائع متنوعة، منها مواد غذائية ومستلزمات طبية وأثاث وأجهزة معمرة ومواد منزلية وزيوت سيارات و 41 حاوية سيارات استيراد أميركي..

ووفق الناطق باسم ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، دخلت أيضا إلى الميناء سفينة نقل الحبوب (أي تي 27) الوكيل الملاحي لشركة الربان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10 آلاف طن من حبوب فول الصويا..

كما دخلت السفينة (كابتن عبيدة)، وعلى متنها 5400 طن حبوب شعير، والسفينة (رابتور) تحمل 5250 طنا من مادة الأسمنت «أكياس».

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