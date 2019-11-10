مستشفى الجلاء ببنغازي يستقبل ثلاثة مصابين في احتفالات المولد النبوي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي شرق البلاد، شابين وطفلا مصابين بحروق وجروح متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة، بسبب استخدام الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي الشريف.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المصابين شابان تلقوا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى على الفور، بينما يتلقى الطفل المصاب الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

وأوضحت البرغثي، أن الشاب حسين عوض سلامة (20 عامًا) وعبدالله حمد علي (18 عامًا) أصيبا في اليد اليمنى، بينما الطفل سعيد محمد عبدالعزيز (10 أعوام) تعرض للإصابة في الرجل اليمنى.

يشار إلى أن مستشفى جراحة الحروق والتجميل في طرابلس، استقبل 23 حالة بين حروق وجروح بسيطة ومتوسطة، بسبب استخدام الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي الشريف، واستقبل مستشفى بني وليد العام ثلاث حالات فقط.