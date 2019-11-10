إجراءات احترازية لتفادي غرق الشوارع هذا الشتاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 03:48 مساء
من أعمال تنظيف شبكات الصرف الصحي في بنغازي. (أرشيفية: بلدية بنغازي)

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في بنغازي عن اتفاق مع الجهات المختصة على إجراءات للحيلولة دون تكرار غرق الأحياء الغربية التي تقع بالقرب من مسار مجرى وادي القطارة الشتاء الماضي.

وقال رئيس قسم العقود بإدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي، في تصريح إلى بوابة الوسط، إن بعض المواطنين بنوا منازل عشوائية في مسار الوادي، وهذا يحتاج إلى إزالة وتنظيف، منوها إلى الاتفاق مع الجهات المختصة على تنفيذ أعمال الإزالة والتنظيف، حتى لا تتكرر.

وتعاقدت شركة الصرف الصحي مع عدة شركات لتنفيذ شبكات جديدة لتصريف مياة الأمطار في أحياء ومناطق لحل المختنقات والتعامل مع برك المياه وإنهاء ظاهرة المستنقعات التي تغلق الطرق في فصل الشتاء، بعد أن تم تخصيص مبالغ مالية، وفق المسؤول بالشركة.

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ونوه إلى اتفاق مع أحد المقاولين لصيانة 140 خط صرف صحي في مدينة بنغازي وشبكات تصريف مياه الأمطار، والتعاقد مع شركة لتنفيذ عمال تنظيف غرف تفتيش الصرف، وتنظيف مخارج مياه الأمطار إلى البحر، مع وجود حملات تنظيف أخرى تقوم بها الشركة وستكون الأعمال مستمرة حتى فصل الشتاء.

ومن المقرر تنفيذ شبكات جديدة في شارع فلسطين بين الدائري الرابع والخامس أرض شبنة، وشارع لبنان حي السلام، وجزيرة سوق السيارات حي السلام، وجزيرة الطيارة مدخل بنغازي الشرقي، وشارع العراق سوق زمزم–السرتي، وشارع الحسن البصري أرض الحراسة–خلف المعاقين، وشارع عيادة الهرم حي الدولار، وجزيرة دوران بوشليف طابلينو، وشبكة أخرى داخل المنطقة نفسها، وشارع مقسمات الهواتف في الليثي.

وحسب المشيطي، فإنه جارٍ العمل ببعض الشبكات، بينما تباشر بعض الشبكات العمل بها خلال الأيام القادمة، وأرجع التأخر إلى الإجراءات القانونية والإدارية.

وأكد أن شبكات تصريف مياه الأمطار الجديدة «سيكون بعضها جاهزا، بينما تحتاج أخرى بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر أخرى. لكنه قال «سنعمل على حل المختنقات إذا دخل علينا فصل الشتاء قبل الانتهاء من العمل بها»

ولفت إلى توفير قطع غيار وتوريد مضخات للصرف الصحي خلال أسابيع موجودة في بنغازي، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح بعض السيارات والآليات التي تم تسلمها، بينما لا تزال أعمال الصيانة تجري لبقية السيارات والآليات.

وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، تعرضت مدينة بنغازي لأمطار غزيرة أغرقت شوارعها، وألحقت أضرارا بالأرواح والممتلكات خصوصا في مجري وادي القطارة.

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