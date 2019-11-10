«بركان الغضب»: قتيلان وجرحى في قصف منزل بحي صلاح الدين

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 10 نوفمبر 2019, 01:50 مساء

قال مكتب الإعلام الحربي لعملية «بركان الغضب» إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم إثر سقوط قذائف على منزلهم بحي صلاح الدين خلف محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأشار المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، إلى «وصول الجثامين للمستشفى الميداني»، منوها إلى «توافد سيارات إسعاف المنطقة لنقل جرحى المصابين جراء القصف العشوائي على مواقع مدنية». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التعرف على التفاصيل من مصدر مستقل.

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ويوم الإثنين الماضي، استهدفت قذائف عشوائية حي صلاح الدين في العاصمة طرابلس، وسقطت إحداها على منزل، وأخرى كانت قرب مدرسة ابتدائية، مما أسفر عن إصابة طفل وسكان المنزل.

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