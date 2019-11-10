الحكومة الموقتة تحظر إدخال السيراميك عبر المنافذ البرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 10:37 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني (أرشيفية: إنترنت)

قررت الحكومة الموقتة، منع إدخال السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية بليبيا، مع السماح بإدخالها عبر المنافذ البحرية فقط، اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

ووجه المجلس في قراره رقم (892) لسنة 2019، الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار، وفق مقتضيات المصلحة العامة، حسب بيان نشرته الحكومة الموقتة، اليوم الأحد، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وتعد ليبيا أحد أهم الأسواق الرئيسة للسيراميك المصري، إذ كشفت بيانات الرقابة على الصادرات المصرية أن صادرات السيراميك للسوق الليبية بلغت 27.1 مليون دولار بالنصف الأول من 2019.

وفي يوليو الماضي، أقرت الحكومة الموقتة مبدأ «المعاملة بالمثل» مع السلطات المصرية، وقررت رفع رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري إلى أراضيها وكذلك مغادرتهم الأراضي الليبية ردا على القرار المصري الأخير.

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كانت السلطات المصرية، في وقت سابق، رفعت رسوم دخول المسافرين الليبيين إلى أراضيها من 120 جنيها مصريا إلى 350 جنيها لكل مواطن، بالإضافة لرسوم دخول الشاحنات وغيرها.

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