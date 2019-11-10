شركة «السهم» توقف خط «طرابلس مطار مصراتة» موقتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 01:07 صباحا
حافلات النقل العام في طرابلس. (أرشيفية: فرانس برس).

أوقفت شركة السهم للنقل العام رحلاتها على خط طرابلس مطار مصراتة موقتا، مرجعة السبب إلى «ارتباطها ببعض الالتزامات المسبقة».

وقالت الشركة في بيان إنها نعتذر عن توقف خط طرابلس مطار مصراتة مؤقتا اعتبارا من يوم الجمعة، الثامن من نوفمبر، مع التركيز على المشروع الرئيس للشركة وهو حافلة المدينة (حافلتي) والذي بدأ فعليا تشغيل الخط الأول فيه (مستشفى القلب – جزيرة سوق الثلاثاء) من مجموع ستة خطوط سيتم تشغيلها كمرحلة أولى.

وبدأ تسيير الحافلات في الخط الأول على مدار اليوم لتدريب السائقين، وحساب زمن التقاطر ومعرفة نوع العوائق وساعات الذروة وأماكن الازدحام وتركيب لافتات التوقف، ومن ثم سيتم تدشين الخط لاستقبال الركاب، وفق بيان الشركة، المنشور عبر حسابها بموقع «فيسبوك».

وأضافت أنه سيتم إطلاق تطبيق «حافلتي» للهواتف النقالة لمساعدة الركاب في معرفة الخطوط والمسارات وأرقام محطات التوقف وتتبع حركة الحافلات والدفع الإلكتروني.

وكان مدير عام الشركة أبوبكر قرمان، شدد في تصريحات لـ«فرانس برس» على أهمية مشروع حافلة المدينة «لاستعادة خدمة النقل العمومي في طرابلس، وتخفيف الأعباء الناتجة عن غيابها»، مشيرا إلى أن المشروع الذي انطلق في أكتوبر الماضي «موجه إلى الطبقة العاملة الأكثر استخدامًا للمواصلات، وسيساهم في خفض الازدحام المزمن في فترة الذروة».

اقرأ أيضا: بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى

وتوقع أن يساهم المشروع بشكل ملحوظ في التخفيف على الحكومة في عملية دعم المحروقات التي تكلف الخزانة العامة المليارات كل عام، منوها بأنه تم اختيار طرابلس لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع كونها تضم أكثر من ثلث سكان ليبيا.

وأضاف أن «البنية التحتية للطرق الرئيسية في طرابلس لا تعاني مشاكل كبيرة جدًّا... نحن بحاجة فقط إلى تطبيق قانون المرور وبناء مواقف سيارات خاصة لمنع الازدحام نتيجة الركن الفوضوي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجدل يشتعل حول أفلام الأبطال الخارقين