رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يدعو لمؤتمر دولي حول «إعادة إعمار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 11:58 مساء
وفد وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة في لقائه مع أعضاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية. (الإنترنت).

دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، إلى إقامة مؤتمر دولي لـ«إعادة إعمار ليبيا» بمدينة الإسكندرية، وذلك خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر.

وقال الوكيل إن الاجتماع الذي عُـقد بمقر الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية «من أهم اللقاءات التي تثير الاهتمام، حيث إنها تترجم العلاقات التاريخية والاجتماعية بين الجانبين الليبي والمصري، كما أنها تترجم التأكيد على دعم الجانب المصري وتنمية تلك العلاقات لما يعود بالنفع والصالح العام للبلدين»، حسب ما نقلت صفحة وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة على «فيسبوك»، مساء السبت.

وحضر الاجتماع عدد من أصحاب الشركات المصرية وأعضاء الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة، فيما رحب عصر بـ«عودة الشركات المصرية ذات الشراكة الليبية، وتسهيل فتح فروع الشركات هناك، وضرورة التواصل بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها الليبية لتذليل كافة الصعاب والمشكلات التي قد تواجه عمل الشركات وضمان سير عملها».

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