باشاغا لـ«بلومبرغ»: روسيا تؤجج الحرب في ليبيا للسيطرة على النفط

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت).

اتهم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، روسيا بـ«تأجيج الحرب في ليبيا وتعقيد الأزمة السياسية في البلاد لبسط سيطرتها على النفط الليبي»، قائلا" إن موسكو «تصب الزيت على النار».

وأضاف باشاغا في تصريحات أدلى بها من تونس إلى وكالة «بلومبرغ» الأميركية، اليوم السبت، أن موسكو عمقت الأزمة الليبية عبر «نشر مجموعة فاغنر (المسلحة) في البلاد كما فعلت في سورية ووسط أفريقيا»، معتبرًا أن هذه المجموعة « تتسبب في نشر الدمار حينما تحل».

وقال: «إن روسيا تسعى لاستعادة فلول نظام القذافي السلطة في البلاد، وإن الولايات المتحدة عليها التزام أخلاقي وقانوني تجاه ليبيا، وعليها أن تتعاون مع الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار»، مضيفًا أن «عدوان حفتر على طرابلس وفر أرضية خصبة لإعادة تجمع التنظيمات الإرهابية».

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وكانت موسكو نفت رسميًّا وجود مقاتلي «فاغنر» في ليبيا، ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريكابوف، إن ما يتردد في هذا الإطار بـ«قصة خيالية»، وأن بلاده «تدعم الحل السياسي في ليبيا، وجهود الأمم المتحدة من أجل ذلك».