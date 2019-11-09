مديرية أمن طرابلس تبحث افتتاح نقطة أمنية لتأمين مستشفى الرازي للصحة النفسية

مدير أمن طرابلس في زيارة لمستشفي الرازي للصحة النفسية, 9 نوفمبر 2019 (مديرية أمن طرابلس)

بحث مدير أمن طرابلس، العميد دكتور أسامة شعبان عويدان، مع مدير مستشفى الرازي للصحة النفسية الدكتور محمد المبروك غوار، تدشين وافتتاح نقطة أمنية لتأمين المستشفى.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها، مدير الأمن للمستشفى، ورافقه فيها مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان البرباش، والعقيد منذر بن عيسى مدير مستوصف الشرطة، والعقيد محمد عاشور والمقدم عزالدين محمد أحمد.

وناقش اللقاء، حلحلة بعض الإشكاليات الأمنية التي يتعرض لها المستشفى وتنفيذ خطة لتأمينه، من خلال افتتاح نقطة أمنية تتبع مركز شرطة حي الأندلس، بالإضافة لدعم المستشفى بعناصر من الأهداف الحيوية.

وتخلل اللقاء أيضًا بحث ومناقشة رؤية مديرية أمن طرابلس لحماية الأطفال من الأجواء التي تمر بها البلاد من خلال الدعم النفسي وتوجيه الاختصاصيين بالمستشفى لتوعية الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية لمساعدة أبنائنا الطلاب من اجتياز هذه الظروف التي تمر بها البلاد دون أن يتأثروا بها.