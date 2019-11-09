جامعة بني وليد تكشف حقيقة بدء الدراسة الأسبوع الحالي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 09 نوفمبر 2019, 08:33 مساء

نفى مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار، صحة الخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام في وقت سابق، بشأن استئناف الدراسة في الجامعة الأسبوع الحالي.

وقال الشقار، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الخبر الذي نشر عارٍ عن الصحة، مؤكدًا أنه في حين استئناف الدراسة سيعلن ذلك من خلال الصفحة الرسمية للجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منعًا لتداول أخبار غير صحيحة، وفق قوله.

يشار إلى أن عدة أخبار تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن  قرار استئناف الدراسة بالجامعة اعتبارًا من غدٍ الأحد.

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