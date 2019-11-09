بالصور.. وقفة احتجاجية لنشطاء وإعلاميين بعد الهجوم على مقر جريدة «أخبار البلاد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 08:00 مساء
وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة «أخبار البلاد» ببني وليد, 9 نوفمبر 2019 (الإنترنت)

نظم عدد من النشطاء والإعلاميين في مدينة بني وليد، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة «أخبار البلاد» وسط المدينة، تنديدًا بعملية التخريب والعبث التي تعرض لها مقر الجريدة الخميس الماضي من قبل مجهولين.

وأصدر المحتجون، بيانًا استنكروا فيه الهجوم الذي نفذه مجهولون على مقر الجريدة، وما قاموا به من تخريب لمعدات ومكاتب الصحفيين، الذي اعتبروه اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة.

يشار إلى أن مقر الجريدة في مدينة بني وليد تعرض للتخريب والعبث بمحتوياته صباح الخميس الماضي، حيث تعرضت محتويات المقر للإتلاف وخسائر مادية فقط.

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