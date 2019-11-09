فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق

توقيع اتفاقية التعاون للأمن المدني بين داخلية الوفاق والجانب الفرنسي. (حساب السفارة الفرنسية بتويتر).

عبرت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عن «فخرها باستقبال وزير الداخلية» بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال الملتقى الفرنسي - الليبي حول الدفاع المدني الذي عقد في العاصمة التونسية.

وأشارت السفارة إلى توقيع اتفاقية تعاون حول الأمن المدني مع الجانب الليبي، بالتعاون مع هيئات فرنسية، حسب حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم السبت.

والتقى باشاغا السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بمقر سفارة باريس في تونس، الخميس الماضي، بحضور عدد من المسؤولين بوزارتي داخلية البلدين، وناقشا التعاون المشترك، لا سيما في مجال السلامة الوطنية.

وأوضحت «داخلية الوفاق» في بيان لها أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية، والإنقاذ، وعدد من المجالات الأمنية الأخرى. كما تم عقد اجتماع مع الشركات الفرنسية لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية.