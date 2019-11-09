مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس يستقبل 23 إصابة في احتفالات المولد النبوي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 06:42 مساء

استقبل مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، منذ ليلة أمس، 23 حالة بين حروق وجروح بسيطة ومتوسطة، بسبب استخدام الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي الشريف.

ولفت المستشفى في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، إلى أن الإصابات ضمت حالة بتر جزئي للسبابة والإبهام باليد اليمنى وحالتين لأطراف الأصابع، فضلًا عن حالة حروق بنسبة 32% لطفل لم يتجاوز 3 سنوات، تم إيواؤه بقسم العناية الفائقة بسبب الألعاب النارية.

3 إصابات بسبب الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي في بني وليد

وذكر المستشفى أنه لم تسجل أية حالة بتر كلي، مشيرًا إلى انخفاض نسبة الإصابات نتيجة استخدام الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي، مقارنة بالسنوات الماضية.

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