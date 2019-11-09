بالصور.. احتفالات أهالي سبها بذكرى المولد النبوي

جانب من احتفال مدينة سبها بالمولد النبوي الشريف, 8 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)

تحتفل مدينة سبها، بالمولد النبوي الشريف بإقامة حلقات الذكر والإنشاد فى المساجد والزوايا، فضلًا عن فقرات إنشاد ديني لفرق المالوف، فيما خرج المواطنون فى ميادين المدينة للاحتفال.

وقال سالم عبدالوهاب مدير فرقة «الفجر الجدد» للمالوف والإنشاد بسبها لـ«بوابة الوسط»: «قمنا باحتفالية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة أمس، بصحبة الفرقة وقدمنا خلالها القصائد والمدائح النبوية، التي تتحدث عن حياة الرسول وسيرته العطرة لما فيها من عبر ومواعظ».

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وأضاف عبدالسلام الكشكري، مدير جمعية شباب الجديد التطوعي لـ«بوابة الوسط»، أن هذه الاحتفالات تذكرنا برسالة السلام والمحبة التي كان ينشرها الرسول الأعظم بين الناس، ويحث على التسامح والصفح بينهم من أجل أن يعيش البشر فى أمان ووئام.

ويحتفل الليبيون بذكرى المولد النبي الكريم، من خلال لقاء الأسر لتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة اللحمة بينهم إلى جانب طهى بعض المأكولات مثل العصيدة والفول والحمص، مع خروج الأطفال إلى الشوارع فرحة بهذه الذكرى الطيبة.

فرقة إنشاد ديني في احتفال سبها بالمولد النبوي الشريف, 8 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)

جانب من احتفال مدينة سبها بالمولد النبوي الشريف, 8 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)