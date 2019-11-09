الأرصاد تحذر الصيادين: رياح قوية على الساحل من مصراتة إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ولا يتجاوز ارتفاعه 1.75 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

- تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاعه بين 0.75 و1.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- البحر خفيف الموج اليوم، وقليل الاضطراب غدا على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة، إذ يتراوح ارتفاعه بين 0.50 و1.50 متر، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.