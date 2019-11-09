الأرصاد تحذر الصيادين: رياح قوية على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 12:09 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ولا يتجاوز ارتفاعه 1.75 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت: 
- تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاعه بين 0.75 و1.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق: 
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة، سرعتها بين 10 و20 عقدة. 

- البحر خفيف الموج اليوم، وقليل الاضطراب غدا على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة، إذ يتراوح ارتفاعه بين 0.50 و1.50 متر، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«المركزي»: أكثر من 19 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 10 أشهر
ليبيا
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟