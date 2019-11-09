الأرصاد: سقوط أمطار على مناطق متفرقة.. وانخفاض الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق شمال ليبيا والجنوب الغربي، لافتا إلى احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة خفيفة إلى متوسطة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تراوح درجات الحرارة بين 19 و25 درجة مئوية على أغلب مناطق الشمال، فيما تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، متوقعة أن تسجل انخفاضا تدريجيا اعتبارا من الغد على غالب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق، خصوصا الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على مناطق الساحل، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و23 درجة مئوية، فيما تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على سرت وأبو أنجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط أحيانا على الخليج وسهل بنغازي، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة، وتتحول غدا إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر على مناطق مثل «الجفرة، وسبها، وأوباري، ومرزق، والقطرون، وغات»، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة على غدامس، وتسجل انخفاضا غدا.