الإنجيليون بإيطاليا مستعدون للتعاون في مجال «الممرات الإنسانية» بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 01:51 صباحا
رئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، لوكا ماريا نيغرو, (الإنترنت)

أبدى رئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، لوكا ماريا نيغرو، استعداد الإنجيليين للتعاون في مجال الممرات الإنسانية في ليبيا.

وأضاف نيغرو في تصريحات الجمعة، «نثمن كلمات وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي حول قضية الممرات الإنسانية، وإزاء الوضع في ليبيا الذي لا يزال لا يضمن حقوق الإنسان الأساسية للاجئين والمهاجرين، نعتقد أن إجراء إخلاء أوروبي لهم، يعدّ أمراً غاية في الأهمية»، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.

وتابع المسؤول الكنسي، «نظرًا لكوننا أحد المروجين لأولى الممرات الإنسانية من لبنان، إلى جانب جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية والكنيسة الولدنيسية، فإننا نؤيد بشدة اقتراح مبادرة أوروبية لفتح ممرات مماثلة نحو دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، في إطار مشروع مشترك لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين المحاصرين في ليبيا».

وذكّر نيغرو أن «الكنائس الإنجيلية والهيئات المسكونية الأوروبية، التزمت خلال مؤتمر عُقد في روما يومي 7 و8 أكتوبر الماضي، بتعزيز العمل مع حكوماتها في هذا الاتجاه وسيتم تقديم اقتراح محدد بهذا الصدد للمؤسسات الأوروبية في 10 ديسمبر المقبل».

وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن الاستغناء عن اتفاق الهجرة مع ليبيا

وأوضح أن اتحاد الكنائس الإنجيلية، على استعداد للتعاون مع الحكومة للترويج لهذا المشروع «الذي نأمل أن يكون لإيطاليا دوراً قيادياً فيه»، وذلك «على ضوء التجربة المكتسبة من خلال خبرة الممرات الإنسانية مسبقاً».

وأكد رئيس الإتحاد الكنسي أنه «استناداً لإرادة وزيرة الداخلية مراجعة اتفاقية الهجرة مع ليبيا، يؤكد اتحادنا ضرورة حماية حياة اللاجئين وحقوقهم الإنسانية، وضمان السلامة التشغيلية الكاملة للمنظمات غير الحكومية، التي لا تمثل مشكلة إطلاقاً»، بل «هي إحدى الأدوات المفيدة لحل الأزمة الإنسانية في منطقة المتوسط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«المركزي»: أكثر من 19 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 10 أشهر
ليبيا
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
روسيا تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟