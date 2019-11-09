بالصور.. إجراء 7 عمليات جراحة تجميل بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 09 نوفمبر 2019, 12:51 صباحا
عمليات في جراحة التجميل بمركز طبرق الطبي, (الإنترنت)

أجريت مساء اليوم 7 عمليات في جراحة التجميل بمركز طبرق الطبي، ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل عبر اللجنة المركزية للعلاج بالمركز، التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية الموقتة.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي فإن العمليات عبارة عن جراحة تجميل وترميم لإصابات قديمة لعدد من الحالات بالإضافة لعمليات تجميل لتشوهات خلقية.

وتمت العمليات بحضور الطبيب الزائر استشاري جراحة التجميل الدكتور محيي الدين الشكري، بمشاركة الدكتور الشريف أبخاطرة، إذ تم معالجة تشوهات خلقية لبعض الأطفال.

وسبق لمركز طبرق الطبي أن استدعى أطباء واستشاريين من الخارج، لإجراء عمليات في إطار تطبيق خطة وزارة الصحة وهي توطين العلاج بالداخل.

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