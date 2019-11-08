«الوطني لمكافحة الأمراض» يطلق حملة ضد الحصبة في وادي عتبة وحي النصر

تحصين الأطفال ضد مرض الحصبة، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق حملة ضد الحصبة في وادي عتبة وحي النصر.

ووفق تقرير القضاء على مرضي الحصبة والحصبة الألمانية لشهر سبتمبر الماضي، الذي أصدره المركز اليوم، تم تحصين 6863 طفلا تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و14 سنة، في بلدية وادي عتبة بلقاح ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بعد حدوث وباء جزئي في مرزق.

التقرير أكد إصابة ثلاث حالات من مرض الحصبة الألمانية (2 من ليبيا و1 من السودان)، في مرزق بوادي عتبة.

كما أوضح التقرير تحصين 67 طفلا تتراوح أعمارهم بين السنة والـ15 سنة ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، بعد حدوث وباء جزئي في حي النصر في بلدية مصراتة، لافتا إلى تسجيل ثلاث حالات مصابة بالحصبة خلال سبتمبر الماضي في الحي.

وعن الإحصائية العامة أوضحت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 112 حالة يشتبه إصابتهم بالحصبة والحصبة الألمانية، بينما تم تأكيد 21 حالة مصابة بالحصبة وخمس حالات مصابة بالحصبة الألمانية، في حين تم تأكيد حالتين فقط لديهما إصابة مزدوجة.