أهالي بني وليد يحتفلون بذكرى المولد النبوي

احتفال أهالي بني وليد بالمولد النبوي. (الإنترنت)

أحيا أهالي مدينة بني وليد، اليوم الجمعة، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمظاهر احتفالية في إطار العادات التي توارثها الأجيال.

ويقوم خطباء المساجد بإلقاء الخطب والدروس والمواعظ في مختلف المساجد، يؤكدون فيها أهمية تربية الأجيال الصاعدة على أخلاق الرسول الكريم.

وشهدت الزوايا والمنارات وبعض المساجد في بني وليد نشاطا دينيا ملحوظا ومتميزا، حيث تبدأ الجلسات بالذكر والأناشيد لمدح الرسول الكريم.

ومن العادات التي يتمسك بها أهالي مدينة بني وليد، في احتفالاتهم بالمولد النبوي، طهي أطباق خاصة، من أشهرها طبق العصيدة بالزبدة والعسل والرب.