الشركة العامة للخدمات تطلق حملة نظافة واسعة في بلدية بني وليد

حملة النظافة في بني لويد. (الإنترنت)

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة في بلدية بني وليد، أمس الخميس، حملة نظافة واسعة تشمل عدة مناطق وأحياء بالمدينة.

وأوضح عضو المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» أن الحملة بدأت بتنظيف الطريق الرابط بداية من أحياء الحصنة إلى أحياء منطقة الزعرة شرق بني وليد.

وأضاف زبيدة أن حملات النظافة التي بدأتها شركات الخدمات العامة تهدف إلى القضاء على ظاهرة تكدس وانتشار القمامة العشوائية بأحياء ومناطق بلدية بني وليد، إضافة إلى المحافظة على المظهر العام للمدينة.

ودعا زبيدة كل المواطنين في بني وليد إلى ضرورة التعاون مع شركة النظافة، بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها ليجري نقلها وجمعها في المكبات الخاصة بها.