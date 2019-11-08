زيادة القدرة الإنتاجية لحقل النافورة إلى 3801 برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 05:19 مساء
أحد آبار حقل النافورة النفطي. (المؤسسة المؤسسة للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن شركة الخليج العربي للنفط تمكنت من زيادة القدرة الإنتاجية بحقل النافورة إلى «3801 برميل يوميا» بعد «تنفيذ عملية تنشيط للبئر Y-01 بالحقل غير المشترك».

وقالت المؤسسة في بيان إن هذه العملية تأتي «ضمن خطتها لزيادة معدلات الإنتاج وتنفيذًا لبرنامج العمل المستهدف ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة»، مشيرة إلى أن شركة الخليج العربي للنفط «قامت بتنفيذ عملية تنشيط للبئر Y-01 بحقل النافورة غير المشترك وهو من ضمن الآبار المستهدفة لزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة».

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن عملية تنشيط البئر المستهدفة التي نفذتها الشركة أسهمت في رفع «إنتاج هذا البئر من 200 برميل في اليوم إلى معدل الإنتاج الحالي إلى 3801 برميل في اليوم، أي بزيادة قدرها 3601 برميل في اليوم».

وتقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بهذه المناسبة بالشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان وزملائه على متابعتهم المستمرة لهذا العمل، وحثهم المستمر لتنفيذ هذا البرنامج حسب الجدول الزمني المعد لذلك.

كما تقدم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير للإدارات المختصة بالمؤسسة وشركة الخليج على ما يقدمونه من جهد، لزيادة القدرة الإنتاجية للمكامن النفطية وبما يتماشى مع اللوائح النفطية المنظمة لذلك.

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