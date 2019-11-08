تسجيل إصابات بالحصبة في مرزق ومصراتة.. وتحصين 6930 طفلا ضد المرض

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 02:47 مساء
تحصين الأطفال ضد مرض الحصبة، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق حملة للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية في بلديتي وادي عتبة ومصراتة، بعد تسجيل إصابات بالمرضين بهما.

وأظهر تقرير الإدارة بشأن المرض في شهر سبتمبر الماضي تحصين 6863 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و14 سنة، بلقاح ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في وادي عتبة، بعد حدوث وباء جزئي في مدينة مرزق التابعة للبلدية، حيث أصيب مواطنان وسوداني بالحصبة الألمانية.

ولفت التقرير إلى تحصين 67 طفلا تتراوح أعمارهم بين السنة و15 سنة ضد المرض في حي النصر في بلدية مصراتة بعد حدوث وباء جزئي هناك، إذ سجلت ثلاث حالات مصابة بالحصبة.

وعن الإحصائية العامة، أكدت إدارة الرصد تسجيل 112 حالة يشتبه إصابتهم بالحصبة والحصبة الألمانية، بينما تم تأكيد 21 حالة مصابة بالحصبة وخمس حالات مصابة بالحصبة الألمانية، في حين تم تأكيد حالتين فقط لديهما إصابة مزدوجة.

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