«رأس لانوف للنفط» تبحث تدريب العاملين بالشركة في أوكرانيا

لقاء مجلس إدارة «رأس لانوف للنفط» مع سفير أوكرانيا، 7 نوفمبر 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، مع السفير الأوكراني لدى ليبيا، إمكانية تسريع منح تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا لفريق العمل المشكل لزيارة ودراسة الساحات التدريبية في أوروبا الشرقية، والإمكانات التدريبية المتوافرة والمتاحة هناك.

وناقش اللقاء الذي عقد في تونس، تسهيل إجراءات جلب عمالة أوكرانية فنية متخصصة في مختلف أنشطة الشركة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأبدى السفير الأوكراني استعداده لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالخصوص، بل عبر عن ترحيبه بشأن هذا النوع من التعاون.

وأشارت الشركة إلى منح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الإذن بشأن البحث عن ساحات تدريبية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أوروبا الشرقية؛ لتسهيل إتمام كل الإجراءات، بعد الالتزام بعدة معايير فنية.