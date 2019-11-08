«الأرصاد»: طقس معتدل على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 12:47 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس على غالبية المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على المناطق الساحلية وجنوب غرب ليبيا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة بين 20 و35 درجة مئوية على جميع المناطق، مع تكاثر السحب على الجفرة وسبها وأوباري.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق، خصوصا الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا رعدية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على مناطق الساحل، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر غدا على المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و30 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا بسيطا غدا على بعض المناطق، وتنخفض يوم الأحد على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على المناطق مثل «الجفرة، وسبها، وأوباري، ومرزق، وغات»، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة مئوية.

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