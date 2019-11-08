«تعليم الوفاق»: تسليم علاوة الحصص إلى غالبية مراقبات التعليم

وكيل «تعليم الوفاق»، محمد أبو بكر خلال اعتماد نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية، 7 نوفمبر 2019، (تعليم الوفاق)

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، محمد أبو بكر، إن غالبية مراقبات التعليم استلمت المبالغ المالية المخصصة لعلاوة الحصص على حساباتها، معقبا: «هناك مناطق أخري ستصلها القيم المالية خلال فترة قريبة جدا».

وأشار إلى أن هناك لجان مختصة تدرس حاليا مقترحات زيادة رواتب موظفي القطاع العام، والوزارة تنسق معها بشكل دوري، وذلك في تصريحات صحفية نشرتها صفحة الوزارة على موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأضاف أن هناك مقترح يدرس حاليا يتعلق بإدخال القيمة المالية لعلاوة الحصص من ضمن الرواتب الشهرية للمعلمين والمعلمات.

وأشار إلي أن معظم المدارس في عدة مراقبات تعليمية قد دخلت أسبوعها الدراسي الرابع، وأن الوزارة على تواصل يومي مع كافة المراقبات التعليمية، ومنها التي في المنطقة الجنوبية؛ لإعادة فتح أبواب المدارس، خاصة بعد بدء دراسة مقترحات زيادة الرواتب لجميع موظفي القطاع العام.