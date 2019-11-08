مؤسسة النفط تنشر كشف حساب بأعمالها خلال أكتوبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 09:42 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (الإنترنت: أرشيفية)

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط كشف حساب بأعمالها والشركات التابعة لها خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتضمنت تلك الأعمال إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات البتروكيماوية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس.

كما حدثت المؤسسة شبكة الكهرباء في منطقة خور أوقيدة التابعة لبلدية البريقة، وانتهت من أعمال الصيانة المصغرة لمعمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي.

واستكملت عملية الربط الكهربائي لتغذية حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية من محطة توليد الكهرباء التابعة لحقل الفيل، التابع لشركة مليتة للنفط والغاز.

وشمل الكشف أيضا إشارة إلى إتمام صيانة أحد آبار حقل الشادار من قبل شركتي سرت للإنتاج وتصنيع النفط والغاز، والواحة للنفط.

ونوهت المؤسسة إلى عودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا، بعد اجتماع جرى بين رئيسها، مصطفى صنع الله، ووزير البترول المصري، طارق الملا.

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