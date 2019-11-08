المجلس البلدي سرت يقرر تشكيل لجان متخصصة بالبلدية

أصدر المجلس البلدي سرت قراره رقم (2) لسنة 2019 الذي أقر بموجبه تشكيل اللجان المتخصصة في البلدية، بحسب ما صرح به مسؤول الإعلام بالبلدية محمد الأميل لـ«بوابة الوسط».

ونص القرار على تكليف عضو المجلس البلدي غيث عبدالله رئيسا للجنة التخطيط والبنية التحتية بالبلدية، وتكليف عضو المجلس أبوبكر الجلاب رئيسا للجنة الأزمة بالبلدية، وعضو المجلس هنية أبوخريص رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والعمل.

كما كلف المجلس البلدي سرت بموجب القرار أيضا عضو المجلس صالح عيادة رئيسا للجنة الشباب والتعليم والتنمية البشرية، وعضو المجلس إبراهيم مليطان رئيسا للجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار.