عماري والطاهر وبومطاري يبحثون لائحة الرسوم البلدية وعلاقة المراقبات المالية بالبلديات

اجتماع عماري والطاهر وبومطاري. (وزارة الحكم المحلي)

ترأس عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري زايد، اليوم الخميس، اجتماعا ضم المفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر، والمفوض بوزارة المالية فرج بومطاري.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتوجيه ميزانيات البلديات، ومناقشة لائحة الرسوم البلدية وعلاقة المراقبات المالية بالبلديات في إطار متابعة ملف الإدارة المحلية.

وأضافت وزارة الحكم المحلي أن الاجتماع أكد وضع خطط عمل محكمة لمعالجتها وتقديم الدعم اللازم لتسهيل توجيه ميزانية 2020 الخاصة بالبلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها وفق الخطط الموضوعة بالخصوص.