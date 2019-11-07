«داخلية الموقتة» تؤكد استعدادها لتأمين العملية الانتخابية للمجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 09:49 مساء
اجتماع بوشناف مع مسؤولي اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة للحكومة الموقتة. (وزارة الداخلية)

أكد وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، استعداد الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها لتأمين العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية في المناطق التابعة لسيطرة الحكومة المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

جاء تأكيد المستشار إبراهيم بوشناف خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية المكلفة من الحكومة الموقتة جمال عبدالشفيع علي، ومقرر اللجنة عبدالعزيز محمود، بحضور مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي العميد بوعجيلة الزايدي.

وأوضحت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في منطقة قرنادة شرق البلاد خصص لبحث آليات تأمين انتخابات المجالس البلدية وآليات الشروع في العملية الانتخابية في مختلف البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.

وأضافت الوزارة أن المستشار إبراهيم بوشناف أكد خلال اللقاء ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه، ووضع التصور اللازم لآليات تأمين هذه الانتخابات في البلديات المستهدفة.

وأشارت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «البدء الفوري في تأمين الفريق الإعلامي للجنة، والذي سيشرع في إطلاق البرنامج الإعلامي وورش العمل التعريفية بعمل اللجنة وآلية الانتخابات».

اقرأ أيضا: الثني «يأذن» ببدء الانتخابات البلدية خلال أيام

كان رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني أذن أمس الأربعاء للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التي شكلتها الحكومة بمباشرة مهامها والشروع في إجراء انتخابات أول بلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
مسؤول أميركي: زعيم «داعش» الجديد «شخص مجهول» وأتباع التنظيم لا يعرفونه
دولى
«بي بي سي»: محققون أمميون يشتبهون في قصف أجنبي لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء
ليبيا
بنسودا تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد للمحكمة ...
ليبيا
إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«رويترز»: مصنع البولي إيثلين في «رأس لانوف» يعطي دفعة للاقتصاد الليبي