مداهمة مصنعي خمور وإغلاق معمل للحلويات في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 07 نوفمبر 2019, 09:15 مساء
معدات تستخدم في تصنيع الخمور. (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

تمكنت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من مداهمة مصنعي للخمور محلية الصنع، وإغلاق معمل لصناعة الحلويات والمعجنات في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إنه بعد جمع المعلومات والتحري تمت مداهمة منزل في منطقة الصابري بشارع مصرف الوحدة، يستخدم لتصنيع الخمور محلية الصنع، وألقي القبض على شخصين يستخدمان المنزل للترويج، ومصادرة المعدات وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص بتهمة صناعة وبيع الخمور.

وأضاف مكتب الإعلام أن منزلا آخر جرت مداهمته «يعود لإحدى العائلات الفارة من بنغازي بسبب انتماء أبنائهم للجماعات المتطرفة، وقد تم استغلال المنزل من قبل أحد ضعاف النفوس في منطقة بوهادي لتصنيع وبيع الخمور محلية الصنع، وتمت مصادرة المعدات والتعميم والبحث عن هذه العصابة التي تمتهن صناعة وبيع الخمور التي تذهب عقول الشباب».

وفي سياق منفصل، قامت عناصر الجهاز بالقبض على سبعة عمال من جنسيات مختلفة غير مستوفين الإجراءات القانونية، يعملون بمعمل النعم لصناعة الحلويات والمعجنات الواقع بمنطقة بوعطني، وإغلاق المعمل بسبب استخدام العمال دقيقا وزبدا منتهية الصلاحية، والعمل بمعدات بناء وطلاء في صناعة المعجنات، كما لا يستخدمون معدات صحية كالقفازات والملابس الخاصة بالعاملين.

وأكد مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أنه جرى إغلاق المعمل وضبط العمالة الوافدة التي تعمل دون إجراءات، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، منوها بأن دوريات الجهاز تساند الأجهزة الأمنية ومستمرة في القيام بالحملات المرورية لضبط وحفظ الشارع العام في بنغازي.

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