إصابة شخصين جراء انفجار لغم أرضي بعمارة الحلال في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي أنه استقبل كلا من حمدي يوسف محمد التاجوري وطاهر محمد صالح مصابين جراء انفجار لغم أرضي في عمارة الحلال وسط البلاد بالمدينة.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس إن حمدي (44 عاما) أصيب في الرجل واليد اليسرى والعين كذلك، وهو أحد سكان المنطقة، بينما أصيب طاهر (35 عاما) في الرجل اليسرى.

وأوضحت البرغثي أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة بعد أن تلقيا الخدمات الطبية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

ولقي عدد من المدنيين حتفه وأصيب آخرون جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» بمنطقتي الصابري ووسط البلاد في مدينة بنغازي.