العميد إبراهيم بيت المال: 18 سجينا عسكريا ومدنيا من سرت بسجون مصراتة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 07 نوفمبر 2019, 06:04 مساء
المكلف بدائرة الاستخبارات في مصراتة، العميد إبراهيم بيت المال. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المكلف بدائرة الاستخبارات في مصراتة، العميد إبراهيم بيت المال أن السجناء من العسكريين والمدنيين من مدينة سرت في سجون المدينة التابعة لوزارة العدل والهيئات القضاية يبلغ «عددهم 18 سجينا فقط من واقع أكثر من 3 آلاف سجين بعد ثورة 17 فبراير العام 2011».

جاء تصريح العميد إبراهيم بيت المال في كلمة له خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الخميسن بين القيادات الاجتماعية والإدارية والأمنية في بلديتي مصراتة وسرت.

وقال بيت المال للمشاركين في الاجتماع إن «جميع السجناء تجري معاملتهم معاملة حسنة»، مشيرا إلى أنهم أطلقوا «كل من صدر له قرارات إفراج» من السجناء في سجون المدينة.

وذكر المكلف بدائرة الاستخبارات في مصرتة أن من بين هؤلاء السجناء الذين ما زالوا في سجون مصراتة كلا من أمين اللجنة الشعبية العام للتعليم الأسبق (وزير التعليم) أحمد إبراهيم منصور، وآمر الحرس الشعبي السابق العميد منصور ضو القذافي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
مسؤول أميركي: زعيم «داعش» الجديد «شخص مجهول» وأتباع التنظيم لا يعرفونه
دولى
«بي بي سي»: محققون أمميون يشتبهون في قصف أجنبي لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء
ليبيا
بنسودا تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد للمحكمة ...
ليبيا
إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«رويترز»: مصنع البولي إيثلين في «رأس لانوف» يعطي دفعة للاقتصاد الليبي