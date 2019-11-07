اجتماع تمهيدي للجنة إعادة الاستقرار لدرنة برئاسة الثني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 05:42 مساء
الاجتماع التمهيدي للجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة برئاسة الثني. (الحكومة الموقتة)

عقدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة، اليوم الخميس، اجتماعا تمهيديا برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خلص إلى الاتفاق «على إعداد الكشوفات بكافة المختنقات التي تعاني منها بلدية درنة، والمشاريع المستهدف إقامتها في البلدية باستثناء المشاريع القائمة بها الحكومة عبر وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بقيمة 18 مليون دينار».

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا أيضا على «إعداد كشوفات المشاريع والمختنقات من قبل رئيس المجلس التسييري للبلدية، على أن تعتمد الميزانية التقديرية للجنة الاجتماع القادم». كما اتفقوا «على تحديد جداول زمنية لتنفيذ هذه المشاريع حيث لا تتعدى مدة تنفيذ هذه المشاريع سنتين».

يشار إلى أن لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رقم (68) لسنة 2019 برئاسة رئيس الحكومة الموقتة، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة عبدالمنعم الغيثي.

وحضر الاجتماع التمهيدي للجنة المكلف بالملف المالي للجنة طارق فرج الورفلي، ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة للجنة الاستقرار علي الأوجلي، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة الموقتة ورئيس ديوان المجلس المكلف الطاهر محمد.

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