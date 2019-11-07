السراج يبحث مع الجويلي التطورات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 05:03 مساء
اجتماع السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي) فائز السراج، اليوم الخميس، اجتماعا مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول مناقشة واستعراض آخر المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية وعملية تعزيز الوحدات العسكرية المقاتلة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج والجويلي استعرضا خلال هذا الاجتماع «الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين بعد أن أصبح استهداف المنشآت الأمنية عملا ممنهجا للميليشيات المعتدية على العاصمة وضواحيها».

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