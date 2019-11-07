«المركزي»: أكثر من 19 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 10 أشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 19.88 مليار دولار خلال الفترة من شهر يناير إلى أكتوبر الماضي.

وأوضح بيان «المركزي» عن إجمالي الإنفاق والمصروفات خلال الفترة نفسها، أن مخصصات منحة أرباب الأسر بلغت 6.6 مليار دولار، في حين بلغت مخصصات الاعتمادات المستندية 6.11 مليار دولار.

وقدر «المركزي» مخصصات حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين 1.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي.

كما بلغت مدفوعات النقد الأجنبي للمؤسسة الوطنية للنفط 3.4 بنحو مليار دولار، حسب بيان «المركزي».

تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

وأظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي إلى 18.88 مليار دينار في عشرة أشهر، أي الفترة بين يناير ونهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يعني زيادة الإيرادات 2.3 مليار دينار مقارنة بما بلغته في نهاية سبتمبر الماضي.